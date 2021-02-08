Наименее популярный из новых iPhone готовятся снять с производства

Самым необычным смартфоном в линейке iPhone 12, представленной прошлой осенью, стал iPhone 12 mini с непривычно малыми габаритами, но вполне флагманской начинкой. Теперь эксперты предсказывают модели, не оправдавшей надежды Apple, снятие с производства.

Эксперт JPMorgan Уильям Янг, специализирующийся на мониторинге цепочек поставок, отметил в своей аналитической записке: в первом квартале 2021-го года объем производства iPhone 12 mini может быть сокращен на 11 миллионов штук. Документ цитирует издание Apple Insider.

При этом вероятно, что во втором квартале — то есть примерно через полтора месяца — производство самого компактного флагманского смартфона Apple вообще будет приостановлено.

Кроме того, аналитик ожидает, что Apple в первой половине года снизит число производимых iPhone 12, вместо этого загрузив линии производственных партнеров более дорогими моделями — iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

По сведениям аналитической фирмы Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), в октябре-ноябре 2020-го на iPhone 12 mini с экраном диагональю 5,4 дюйма пришлось всего 6% продаж Apple. При этом в ассортименте компании есть почти такой же компактный, но гораздо более доступный смартфон — iPhone SE (2020).