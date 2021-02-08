Дуров раскрыл секрет самого скачиваемого в январе приложения

Российский программист Павел Дуров рассказал, что мессенджер Telegram, основателем которого он является, стал самым скачиваемым в январе 2021 года. Предприниматель раскрыл секрет популярного приложения.

Дуров отметил, что в течение последних 7,5 лет Telegram стабильно поднимался в рейтингах популярных приложений. По его словам, с момента запуска мессенджера в 2013 году база пользователей ежегодно росла более чем на 40 процентов.

Павел Дуров рассказал, что секрет приложения в его последовательности. Разработчики Telegram защищали конфиденциальность пользователей, регулярно улучшали качество и набор функций мессенджера.

Программист отметил, что любой, кто остается верным своим ценностям и прилагает целенаправленные усилия в течение длительного времени, обязательно добьется успеха в своей области. Дуров обратил внимание, что это характерно для любого человеческого занятия, будь это спорт, ведение блога, искусство, бизнес или учеба.

Ранее сообщалось, что количество пользователей Telegram перевалило отметку в 570 миллионов. Рыночная стоимость приложения составляет более 20 миллиардов долларов.