Объявлена европейская цена флагмана Xiaomi Mi 11

Компания Xiaomi анонсировала глобальную версию флагманского смартфона Mi 11. В Европе новинка (с 8 гигабайтами оперативной и 128 ГБ встроенной памяти) будет продаваться по цене от 749 евро, или 67 тысяч рублей по текущему курсу.

Вариант с 8/256 ГБ памяти для международного рынка оценили в 799 евро (около 71 500 рублей). Сроки запуска и география продаж будут объявлены дополнительно.

Европейская версия Mi 11 обойдется намного дороже китайской. Для сравнения, на родном рынке базовая модель флагмана Xiaomi продается за 3999 юаней (515 евро, или 46 300 рублей).

В Китае Mi 11 — первый в мире смартфон на базе процессора Snapdragon 888 от Qualcomm — был представлен 28 декабря. Преемница Mi 10 оснащена изогнутым 6,81-дюймовым AMOLED-экраном QHD+ с высокой частотой обновления 120 Гц, встроенным 5G-модемом Qualcomm X60 3-го поколения и тремя камерами во главе со 108-мегапиксельным объективом.

Емкость батареи составила 4600 мАч. Мощность проводной зарядки — 55 Вт, беспроводной — 50 Вт. Работает Mi 11 на оболочке MIUI 12.5, основанной на Android 11.