Новая версия iOS разрешит сменить музыкальное приложение по умолчанию

Следующее крупное обновление операционной системы iOS позволит сменить приложение, используемое в качестве музыкального плеера по умолчанию. Такая возможность была замечена в бета-версии iOS 14.5.

Обратившись к Siri, пользователи смогут включить определенную песню или альбом через любой сторонний сервис — например, Spotify или YouTube Music. Далее он останется музыкальным приложением по умолчанию, отмечает MacRumors.

Сейчас голосовая помощница умеет искать и воспроизводить треки только из каталога Apple Music.

В iOS 14, вышедшей в сентябре прошлого года, впервые появилась возможность полностью отказаться от Safari и "Почты", выбрав другие другие приложения в качестве браузера и почтового клиента по умолчанию. Например, можно сделать так, чтобы все ссылки открывались в Chrome или Edge, а написание новых писем начиналось в Outlook или Spark.

Выход стабильной версии iOS 14.5 ожидается в течение ближайших недель. Помимо прочего, обновление привносит полноценную поддержку контроллеров от Xbox Series S/X и PlayStation 5, упрощает разблокировку айфона в медицинской маске, а также в полной мере реализует систему App Tracking Transparency, позволяющую отказаться от отслеживания в рекламных целях.