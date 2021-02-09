В распоряжении издания XDA Developers оказались скриншоты интерфейса следующей операционной системы Google — Android 12. В отличие от 11-й версии, мало чем отличавшейся от "десятки" внешне, тут пользователей будут ждать значительные визуальные изменения.

Самое заметное из них: цветовая тема (тон значков многих стандартных приложений, строки поиска, виджетов, фон "шторки" уведомлений) теперь подстраивается под цвет обоев. Кроме того, уменьшено число ярлыков в одном ряду панели быстрых действий — теперь их всего четыре.

Скриншоты Android 12. Нажмите для увеличения

Как и последняя версия iOS, Android 12 будет в обязательном порядке уведомлять пользователя о том, что в данный момент работает микрофон или камера. Реализовано это при помощи цветных индикаторов в панели задач, причем полностью идентичные индикаторы обязаны будут сделать и производители, разрабатывающие для Android свои фирменные интерфейсы.

В очередной раз поменяется структура отображения уведомлений на мобильной платформе Google. Разработчики решили отделить от всех прочих уведомлений сообщения в чатах или о пропущенных звонках — для них создан раздел Conversations ("Беседы"). Плашки уведомлений получили более закругленные углы.

Еще одним нововведением станет возможность полностью отключить камеры и микрофоны смартфона — соответствующие переключатели появятся в разделе настроек "Конфиденциальность". Как ожидается, Google выпустит Android 12 в конце лета или начале осени. Еще через несколько месяцев можно ожидать выпуска прошивок на базе новой ОС производителями смартфонов: Samsung, Xiaomi, Honor и другими.