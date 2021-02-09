Популярный сканер QR-кодов заразил миллионы Android-смартфонов

Популярное Android-приложение для сканирования QR- и штрих-кодов Barcode Scanner уличили во вредоносной активности. Утилита, имевшая более 10 миллионов скачиваний в Google Play, уже удалена из каталога магазина, но могла остаться на миллионах зараженных устройств.

Обновление Barcode Scanner вышло в декабре прошлого года, рассказали эксперты киберзащитной компании Malwarebytes. Оказалось, что последняя версия программы содержит вирус, который заваливает пользователей рекламой и перенаправляет на неблагонадежные сайты.

По словам специалистов, вредоносное обновление QR-сканера было подписано тем же цифровым сертификатом, что и его "легальные" версии ранее. Более того, "плохой" код был тщательно замаскирован, чтобы избежать обнаружения антивирусными системами Google.

Эксперты Malwarebytes уведомили о находке Google, после чего утилиту исключили из каталога магазина. Встроенная в Android система защиты Play Protect пока не знает об угрозе, поэтому установившим Barcode Scanner пользователям рекомендуется немедленно удалить программу вручную.