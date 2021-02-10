Госдума одобрила штрафы за нарушение прав россиян в интернете

Законопроект, предусматривающий крупные штрафы за нарушения закона об устойчивом интернете и за несоблюдение прав россиян в Сети, а также ужесточающий наказание за нарушения при обработке персональных данных, прошел третье чтение в Государственной думе. Об этом сообщает ТАСС.

Документ предусматривает поправки в КоАП, согласно которым нарушение порядка установки, эксплуатации и модернизации в сети связи оператора "технических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования влечет за собой административный штраф для должностных лиц в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 300 тыс. до 500 тыс. рублей".

За повторное нарушение такого рода, совершенное в течение года, должностным лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам грозят повышенные штрафы, в случае с юридическими лицами — до миллиона рублей. Также штрафы предусмотрены за отказ оператора связи установить или применять положенные по закону технические средства контроля за соблюдением требований законодательства об ограничении доступа к информации.

Накажут операторов связи также за неисполнение требований, которые позволяют уполномоченным органам вести оперативно-розыскную деятельность или обеспечивать безопасность РФ, а также за непринятие мер, предотвращающих раскрытие организационных и тактических приемов таких органов. В этом случае максимальный штраф для юрлиц составит до шести миллионов рублей.

Вторая группа поправок в КоАП связана с наказаниями за нарушение прав россиян в интернете, включая цензуру российских СМИ и отдельных граждан. После вступления закона в силу игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян будет наказываться штрафом: от 50 до 100 тысяч рублей для граждан, от 200 до 400 тысяч для должностных лиц и от 600 тысяч до 1 миллиона рублей для юрлиц. Повторный отказ выполнить требования властей повлечет более высокие штрафы, в том числе для юридических лиц – до 3 млн рублей.

Ранее Госдума приняла закон, дающий Роскомнадзору право блокировать или замедлять трафик интернет-ресурсов, допускающих дискриминацию в отношении российских СМИ. Документ касается, в том числе, крупнейших интернет-ресурсов – YouTube, Facebook и Twitter. Новый законопроект подкрепляет его нормами об административной ответственности.