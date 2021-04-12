В машины Lada встроят "Алису" и "Яндекс.Навигатор"

"Яндекс" и "АвтоВАЗ" совместно адаптировали для машин российского производителя платформу "Яндекс.Авто". Она будет доступна в комплектациях LADA Vesta, XRAY, XRAY Cross с мультимедийной системой LADA EnjoY Pro.

Платформа "Яндекс.Авто" позволяет пользоваться привычными по смартфонам сервисами российского поисковика — "Навигатором", "Музыкой", "Заправками" и голосовым ассистентом "Алиса" — на мультимедийной системе автомобиля, используя большой сенсорный экран и голосовые команды.

С их помощью можно, не отвлекаясь от дороги, ставить музыку, узнавать погоду и новости, а также прокладывать маршруты. Кроме того, "Яндекс.Авто" поддерживает синхронизацию со смартфоном: она позволяет отправлять построенный на смартфоне устройств на автомобильный компьютер, а также видеть на карте "Навигатора" в смартфоне точное место парковки машины.

"Яндекс.Авто" интегрирована и с некоторыми системами автомобиля. Например, она переключает темное и светлое оформление в зависимости от режима работы фар и приостанавливает играющее в фоне видео, когда скорость превышает 5 км/ч.

По словам руководителя лаборатории "Яндекс.Авто" Михаила Малахова, система для автомобилей Lada построена на базе современного процессора и работает под управлением модифицированной автомобильной версии Android 9. Это позволяет ей не уступать смартфонам по плавности работы, скорости отклика и быстродействию.