Microsoft покупает Nuance, а Telegram планирует IPO

Microsoft хочет купить пионера в области распознавания голоса, компанию Nuance. Он начинался как союз нескольких разработчиков под эгидой Стэнфордского исследовательского института в 1992 году. Десять лет назад компания прокладывала себе дорогу довольно агрессивно — cкупила большинство конкурирующих проектов, а тех, кто не хотел поддаваться, сначала замучила судебными исками, а потом и поглотила.

Известность компании принесла платформа распознавания речи Dragon и причастность к голосовому ассистенту Apple Siri, который также базируется на технологии распознавания голоса от Nuance Communications. С тех пор про нее особенно не было слышно. На пользовательском рынке на западе победили Google и Amazon со своими собственными разработками в той же области и голосовыми ассистентами, а с этими ИТ-гигантами особо не поагрессивничаешь.

Приобретая Nuance, Microsoft не только усиливает свои позиции на рынке голосовых технологий, но и выходит в профессиональный сегмент, где Nuance изначально силен, это медицинский и юридический бизнес, который требует транскрипции большого количества разговоров, содержащих специфические термины и предъявляет высокие требования к точности расшифровки и перевода речи в текст.

***

Telegram планирует провести IPO. По данным газеты "Ведомости", выход на биржу может произойти до конца 2023 года. Сейчас мессенджер выбирает регионы и биржи, где будет проходить размещение. Telegram рассматривает два варианта: NASDAQ и Гонконгскую биржу, так как более 40% пользователей Telegram находятся в Азии, а через два года этот показатель может достичь 50%.

В ходе размещения Telegram могут оценить в $30-50 млрд. По информации газеты, в свободное обращение могут выпустить до 25% акций, а нижняя оценка — 10%. Напомню, что в марте Telegram привлек более одного миллиарда долларов через продажу облигаций, которая позволила компании Павла Дурова начать отдавать долги инвесторам так и не запустившейся блокчейн-платформы TON.