Верифицированная группа ФСИН "ВКонтакте" оказалась фальшивой

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опровергла сообщения о том, что имеет отношение к официальному (с отметкой о верификации) сообществу "ФСИН России" в социальной сети "ВКонтакте". Как заявили РИА Новости в ведомстве, ранее служба неоднократно обращалась к администрации соцсети с просьбой удалить эту страницу и не знает, кто ее контролирует.

Страница ФСИН в одной из крупнейших российских соцсетей привлекла внимание накануне, когда там появилось объявление о сборе пожертвований. В телеграм-каналах распространялся скриншот с его текстом: "Руководители сообщества узнают, что Вы теперь дон, и смогут порадовать Вас чем-то особенным. Друзья будут знать, что Вы поддерживаете это сообщество — Вы сможете обсудить закрытый контент".

Скриншот страницы ФСИН. Нажмите для увеличения

"ВКонтакте" говорят, что временно заблокировали сообщество ФСИН до выяснения всех обстоятельств. В пресс-службе социальной сети заявили Вестям.Ru, что данное сообщество получило отметку о верификации около 10 лет назад после получения запроса из пресс-службы ФСИН. Однако сделавшие это сотрудники уже, вероятно, не работают в ведомстве. Осенью прошлого года ФСИН обратилась с просьбой передать контроль над группой, однако подтверждающего права документа поддержка "Вконтакте" от своего собеседника в ведомстве так и не получила.

"Вчера из-за подозрительных действий в сообществе мы приняли решение заблокировать группу на время разбирательств. Сейчас мы получили новое обращение от ФСИН и ждём необходимых документов", — пояснили в пресс-службе "ВКонтакте".

Представители ФСИН утверждают, что ведомство вообще никогда не регистрировало страницу в соцсети "ВКонтакте". "В связи с появлением в СМИ информации о блокировке официальной группы ФСИН России в социальной сети "ВКонтакте" сообщаем, что ведомство в данной социальной сети свою официальную страницу никогда не регистрировало и данная группа не имеет отношения к ФСИН России", – цитирует РИА Новости пресс-релиз ведомства.