Siri проболталась о грядущей презентации Apple

Следующая презентация новинок Apple, возможно, состоится уже на следующей неделе — 20 апреля. Официально компания пока ничего не объявляла, но ее голосовой ассистент Siri оказался менее скрытным.

Как обнаружили журналисты MacRumors и подтвердили их коллеги из других изданий, если задать ассистенту вопрос — "когда будет следующая презентация Apple" — Siri выдаст ответ: "во вторник 20 апреля в Apple Park в Купертино":

Сообщается, что такими сведениями делится только англоязычная версия голосового ассистента и только если аккаунт пользователя зарегистрирован в США.

The Verge предполагает, что официальные приглашения на мероприятие, которое наверняка, по сложившейся в пандемию традиции, пройдет в формате видеотрансляции, будут разосланы уже сегодня.

Что именно Apple покажет в ходе очередной презентации, пока неизвестно. Bloomberg сообщало на днях, что компания намерена показать новые модели планшетов iPad Pro до конца апреля 2021-го. Они, возможно, будут укомплектованы усовершенствованными экранами с технологией Mini LED и процессорами, сопоставимыми по производительности с Apple M1 в последних версиях MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini.