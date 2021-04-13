Apple разрабатывает универсальный гаджет для гостиной

Apple планирует выйти на рынок интернета вещей. Компания работает над двумя устройствами: первое будет сочетать в себе функции приставки Apple TV, колонки HomePod, а также взаимодействовать с "умным" домом. По информации агентства Bloomberg, аппарат также будет оснащен камерой для общения в формате видеоконференций через подключенный телевизор.

Вторым устройством, по информации источников агентства, может стать колонка с экраном и Touch Screen, ее можно будет комбинировать с HomePod и камерой для видеосвязи. Разработка обоих устройств находится на ранних этапах и Apple может решить не выпускать их или изменить их ключевые функции. Bloomberg подчеркивает, что "яблочная" корпорация сильно отстала в сфере "умного" дома, но новые универсальные устройства могут это изменить.

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В свою очередь, компания Nvidia в ходе онлайн-конференции анонсировала довольно много новинок, в частности, показала свой первый процессор для центров обработки данных. Называется он Grace и основан на архитектуре ARM. И как утверждает сама Nvidia, обеспечивают десятикратный прирост производительности по сравнению с самыми быстрыми аналогами при выполнении сложных задач, связанных с ИИ. Все эти задачи, так или иначе, связаны с анализом огромных массивов данных. Для этого нужны сверхбыстрые вычисления и большой объем памяти. Проще говоря, процессор ориентирован на суперкомпьютер или на серверы, работающие с нейронными сетями.

Еще один многообещающий анонс, которой касается беспилотных автомобилей – Nvidia представила платформу Drive Atlan, в компании ее называют центром обработки данных на колесах и говорят, что Atlan объединяет всю вычислительную инфраструктуру "умного" автомобиля в одном чипе. Серийные образцы Drive Atlan обещают только к 2023 году, ну а беспилотные автомобили на базе этой платформы появятся на рынке не ранее 2025 года.