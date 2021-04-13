ФАС открыла антимонопольное дело против "Яндекса"

"Яндекс" в борьбе за внимание пользователей пользуется методами, нарушающими свободную конкуренцию. К такому выводу пришла Федеральная антимонопольная служба, возбудившая дело в отношении IT-гиганта.

Об этом ведомство сообщило на своем сайте. Там сказано: "Яндекс" не выполнил адресованное ему ранее требование прекратить создавать дискриминационные условия на рынке интернет-поиска. Предупреждение ФАС датируется 20-м февраля, позднее поисковик ответил на него, попросив дополнительно месяц на устранение нарушений.

Претензии ведомства связаны с тем, как "Яндекс" формирует страницу с выдачей результатов поиска. По некоторым типам запросов на самом видном месте оказываются так называемые "колдунщики" — блоки с релевантной запросу информацией. Конкуренты "Яндекса" не первый год жалуются, что эти блоки, как правило, продвигают сервисы самого поисковика — например, "Яндекс.Погоду" или онлайн-кинотеатр "Кинопоиск HD" — при этом ущемляя в правах сторонние сайты и сервисы.

В ФАС заявили: ООО "Яндекс" дает своим сервисам преимущество в привлечении внимания пользователей в выдаче. Это, считают в ведомстве, может создавать "дискриминационные условия деятельности на смежных с поиском товарных рынках". Речь идет о признаках нарушения пункта 8 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.

Теперь служба намерена в рамках рассмотрения дела исследовать возможные антиконкурентные практики "Яндекса", отражающиеся в поисковой выдаче, и оценить их влияние на рынок. В случае, если поисковик признают виновным, ему в соответствии со статьей 14.31 КоАП РФ грозит оборотный (то есть исчисляемый как процент от суммы выручки за определенный период) штраф.

Ранее в "Яндексе", комментируя претензии конкурентов и ФАС, отмечали: ответы-"колдунщики" не закреплены на первых позициях по умолчанию, появляются только тогда, когда могут улучшить качество ответа на запрос пользователя, и в компании готовы к проверке управляющих этим процессом алгоритмов. В "колдунщиках" могут выводиться данные с 70 000 различных сайтов. Похожие "быстрые ответы" есть и у главного конкурента "Яндекса" на рынке интернет-поиска, Google, однако к американской компании аналогичных претензий не возникало.