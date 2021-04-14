Apple и Samsung покажут мощные новинки с интервалом в неделю

Сразу два лидера рынка потребительской электроники — Samsung и Apple — объявили накануне о планах провести до конца апреля виртуальные презентации новинок. Apple обещает "Полный расцвет", а Samsung чуть более конкретна: корейцы собираются представить "самый мощный Galaxy".

Официальные приглашения подключиться к онлайн-презентации на следующей неделе разослала накануне днем, хотя известно о нем стало на несколько часов раньше — о запланированной презентации проболтался голосовой ассистент Siri. В поступившем в редакцию Вестей.Ru приглашении говорится, что презентация из Apple Park (так называется новый кампус компании) начнется в 8 вечера 20 апреля.

Через несколько часов после Apple о плана провести презентацию в конце апреля — 28 числа — объявила и Samsung. Посмотреть очередное мероприятие из серии Galaxy Unpacked можно будет на сайте американского подразделения Samsung или на официальном YouTube-канале компании. Начнется трансляция в 17:00 по московскому времени.

Как ожидается, обе компании представят устройства с большой вычислительной мощностью. У Apple это будут планшеты iPad Pro, которые, по слухам, получат новые процессоры, сопоставимые по производительности с M1 в новейших "маках". У Samsung, по слухам — новые ноутбуки Galaxy Book с 5G и OLED-экранами, а также доступные "хромбуки" на операционке Google.