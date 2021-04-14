Индустрия красоты пожаловалась на дискриминацию "Яндексом"

Владельцы салонов красоты недовольны дискриминацией со стороны "Яндекса": Ассоциация предприятий и профессионалов индустрии красоты (АПИК) в своей жалобе главе Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому обвинила поисковик в нарушении норм свободной конкуренции. В АПИК считают, что "Яндекс" намеренно понижает позиции малых и средних компаний в поисковой выдаче. При этом на самом видном месте страницы с результатами поиска по важным для салонов красоты запросам показываются ссылки на сервис "Яндекс.Услуги".

В жалобе АПИК, на которую ссылается ТАСС, в частности, говорится: "Действия ООО "Яндекс", выразившиеся в злоупотреблении доминирующим положением на рынке, ущемлении интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности, в том числе в сфере индустрии красоты, а также неопределенного круга потребителей, являются нарушением антимонопольного законодательства". Представители отрасли отмечают, что политика "Яндекса" не дает малым и средним предприятиям появляться на первых позициях в поисковой выдаче, даже когда их выбирают пользователи.

Накануне ФАС завела дело на "Яндекс" за дискриминацию сторонних сервисов в поиске. Из заявления регулятора следует, что компания не исполнила в отведенный ей срок предупреждение Федеральной антимонопольной службы и продолжает использовать доминирующее положение на рынке поиска. Речь идет о расследовании фактов продвижения сервисов "Яндекса" в поисковой выдаче в ущерб другим сервисам. Если нарушения будут подтверждены, то компании грозит оборотный штраф от суммы выручки на рынке.

В "Яндексе" не согласны с обвинениями в ограничении конкуренции. В комментариях отмечают, что свыше тридцати тысяч компаний бесплатно используют технологии "обогащенных ответов" в поиске. Речь идет о так называемых "колдунщиках": это блоки в результатах поиска, которые подсказывают пользователю наиболее подходящие ответы. "Обогащенные ответы показываются только в том случае, если они лучше всего отвечают на поисковый запрос и дают возможность быстрее решить задачу – что-то найти, получить информацию, купить или заказать", — пояснили ТАСС в "Яндексе". При этом в компании настаивают, что "колдунщики" не имеют каких-то преимуществ перед другими форматами, используемыми в поисковой выдаче.

Первая претензия в адрес поисковика в связи с дискриминацией конкурентов в поиске появилась в августе 2020 года. Тогда более 20 российских ИТ-сервисов, среди которых ivi, "Авито", ЦИАН, Профи.ру, tutu.ru и другие, пожаловались ФАС, что специальный виджет "Яндекса" в поисковой выдаче уводит пользователя на сервисы компании. По мнению компаний, попасть туда могут только сервисы "Яндекса", а сам инструмент показывает не самый подходящий результат запроса, привлекая внимание пользователя к сервисам "Яндекса" и лишая конкурентов трафика.