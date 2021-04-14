48 мегапикселей и никакой "челки": первая утечка об iPhone 14

В айфонах, которые Apple выпустит в 2022 году (если сохранят нумерацию последней пары лет, это будет iPhone 14), произойдут серьезные изменения. Сильнее всего они затронут камеры и систему биометрической авторизации Face ID.

О том, какими будут iPhone 2022-го года, рассказал в аналитической записке один из ведущих экспертов по планам Apple, тайваньский аналитик Мин-Чи Куо. Он известен хорошими связями в "цепочке поставок" Apple — то есть в компаниях, преимущественно азиатских, производящих комплектующие для устройств американской фирмы.

По сведениям Куо, в iPhone 14 Apple впервые за много лет включится в "гонку мегапикселей" и оснастит устройство (по крайней мере, его самую продвинутую и дорогую модель) сенсором с разрешением 48 МП. Сам датчик будет довольно большим — 1/1.3 дюйма, а вот каждый отдельный пиксель (1,25 нм) — меньше, чем у iPhone 12 Pro Max (1,7 нм).

Новый компонент позволит делать снимки с объединением 4-х пикселей в один, как это делают многие современные Аndroid-смартфоны, повышая светочувствительность камеры. Кроме того, он сделает возможной съемку видео в разрешении 8K, которую пока освоили только самые продвинутые гаджеты на мобильной платформе Google.

Второе заметное изменение iPhone в 2014-м году, по словам Куо, коснется конструкции инфракрасного лазерного осветителя и датчика Face ID, служащего для подтверждения личности пользователя при разблокировке телефона, доступе к паролям или при бесконтактной оплате. Его, утверждает эксперт, спрячут под экран.

Ранее сообщалось, что в iPhone 2021-го года прорезь разговорного динамика "переедет" вплотную к верхнему ребру корпуса, что позволит уменьшить ширину "челки" — выступа в верхней части экрана. В 2022-м челка, возможно, вовсе исчезнет — единственным элементом, который не получится спрятать под дисплей, останется селфи-камера. А ее можно разместить, как это делают многие производители Android-смартфонов, в небольшом круглом вырезе.

Наконец, Мин-Чи Куо предрекает "смерть" форм-фактору iPhone mini. Спрос на iPhone 12 mini не оправдал ожиданий компании, но в текущем году такой же аппарат с обновленной начинкой еще выпустят — возможно, чтобы не платить неустойку производителям дисплеев для него. А вот в 2022-м эксперт ожидает выпуска только четырех модификаций iPhone: в двух размерах (с экранами 6,1 и 6,7 дюйма) и с двумя уровнями оснащения — обычном и "Pro".