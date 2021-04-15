ФБР взломало электронную почту по всей Америке

ФБР провело масштабную хакерскую операцию, взламывая серверы Microsoft Exchange по всей Америке. Как бы это ни парадоксально звучало, но только так ведомство могло защитить пользователей от взлома.

Корпорация Microsoft в марте сообщила об уязвимостях в почтовом сервисе Exchange. По данным компании, китайская хакерская группа Hafnium атаковала организации в сфере юридических услуг, вузы, исследовательские институты, а также оборонных подрядчиков, аналитические центры и НКО. В общей сложности пострадали более 60 000 компаний.

Microsoft выпустила обновление, которое закрыло уязвимости, обеспечивающие удаленный доступ к данным пользователей, однако на скомпрометированных ранее серверах программное обеспечение злоумышленников сохранилось. В ФБР такой массовый взлом оценили как угрозу цифровой безопасности всей страны и не стали полагаться на то, что специалисты каждой пострадавшей компании найдут и обезвредят установленные трояны. А сделали это сами, удаленно, фактически снова взломав все эти серверы.

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В России планируют разработать приложение "Госдоки" для замены бумажных документов на электронные. По информации газеты "Ведомости" приложение позволит предъявлять в электронном видео до 30 типов документов, в том числе СНИЛС, полис ОМС, ИНН, водительское удостоверение и другие.

По задумке авторов проекта, бумажные аналоги этих документов выдавать больше не будут. Это позволит сэкономить ресурсы, уходящие на печать 5 миллиардов бумажных документов в год. Разработка обойдется государству в 1,3 млрд рублей, причем 400 миллионов планируется выделить уже в этом году.

А в прошлом ноябре глава Минцифры анонсировал проект цифровых аналогов паспорта, цифровых водительских прав и других документов в 2021-м году. О деталях тогда ничего не сообщалось, а сейчас "Ведомости" пишут, что разработка приложения "Госдоки" станет частью проекта "Цифровой профиль гражданина", за который отвечает рабочая группа "Национальная инновационная система" под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Кто займется разработкой приложения, пока неизвестно.