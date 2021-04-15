Instagram даст пользователям "свободу от лайков"

Instagram даст пользователям проконтролировать отображение счетчиков отметок "нравится" (лайков) под собственными или чужими публикациями. Как пишет TechCrunch, аналогичную возможность протестирует и Facebook.

Представители соцсети рассказали изданию, что в настоящее время анализируют мнения пользователей о проводившихся ранее экспериментах со скрытием лайков. Исходно в Instagram рассчитывали, что исключение такого "соревновательного" элемента поможет пользователям снизить тревожность и неловкость, связанные с публикацией своего контента и риском "недополучить" позитивной реакции.

Кроме того, счетчики часто заставляли людей, движимых "стадным чувством", ставить отметки "нравится" публикациям просто потому, что те уже набрали много лайков. Однако многие возражали против скрытия отметок, особенно инфлюенсеры, чей заработок на рекламных постах часто зависит именно от их популярности.

В итоге в соцсети решили, что контролировать отображение лайков следует доверить самим людям. В качестве эксперимента возможность спрятать или показать лайки на чужих и/или собственных публикациях появится — в виде нового пункта в настройках — у небольшого процента пользователей Instagram.