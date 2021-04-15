ФАС в рамках "дела Яндекса" проверит иностранные поисковики

Федеральная антимонопольная служба проверит Google и другие поисковики в рамках дела против "Яндекса". По данным "Интерфакса", ведомство решило проанализировать все поисковики в России на предмет продвижения своих сервисов в поисковой выдаче.

Напомню, на этой неделе стало известно, что ФАС возбудила в отношении "Яндекса" дело за неисполнение предупреждения о дискриминации сторонних сервисов в поиске при помощи "колдунщиков" — это специальные блоки с расширенными и наиболее подходящими ответами в результатах поиска. По мнению регулятора, продвижение "Яндексом" собственных услуг в выдаче говорит об использовании своего доминирующего положения, а также может привести к созданию антиконкурентных условий на рынке.

В "Яндексе" не согласны с обвинениям в ограничении конкуренции и подчеркивают, что обогащенный ответ на поиске – это общемировая практика. Все поисковики дают расширенные ответы пользователям, и это действительно так. Google даже проиграл дело по сходным обвинениям в Европе.

Еврокомиссия выяснила тогда, что корпорация существенно занижала рейтинг среди конкурирующих сервисов, а их предложения выводились не на первую страницу поиска, а на четвертую и дальше. На Google наложили рекордный штраф в 24 млрд евро. После выплаты штрафа американская компания, следуя требованиям Еврокомиссии, внесла изменения в работу своего поисковика, позволив сторонним сервисам покупать и перепродавать права показа их рекламных сообщений в верхней части результатов поиска.

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В Android появится функция, которая будет напоминать, что ходить по улицам, уткнувшись в телефон, опасно. Эта функция получила название Heads Up – "Подними голову" или "Голову вверх" — и ее можно будет найти в настройках приложения Digital Wellbeing.

На данный момент Heads Up, по всей видимости, развертывается только на устройствах Google Pixel с последним обновлением. На странице Google поясняется, что приложение использует датчики в телефоне, которые определяют, идет сейчас пользователь или нет. Также приложение использует геолокацию, чтобы понимать — в помещении человек или на улице. Функция Heads Up будет отправлять уведомления, если определит, что человек идет по улице с разблокированным смартфоном.