Турция оштрафовала Google за злоупотребления на рынке поиска

Турция оштрафовала Google на $36 млн за антиконкурентное поведение на рынке поиска, в том числе с помощью "колдунщиков". В своем заявлении антимонопольный регулятор страны пояснил, что Google отдает предпочтение собственным сервисам по поиску жилья, чем ущемляет права конкурентов.

Помимо штрафа американская компания за шесть месяцев должна исправить выявленные турецкими ведомствами недостатки, а также в течение последующих пяти лет каждый год отчитываться перед регулятором о соблюдении интересов конкурентов в данном направлении.

Интересно, что буквально накануне стало известно: и в России федеральная антимонопольная служба решила проверить американскую корпорацию в том же направлении, на предмет дискриминации сторонних сервисов в поиске. А пару лет назад Google проиграл дело по схожему обвинению в Европе. Еврокомиссия выяснила тогда, что корпорация выводила предложение конкурирующих сервисов не на первую страницу поиска, а на четвертую и дальше. На Google наложили рекордный штраф 2,4 млрд евро за нарушение антимонопольных правил Евросоюза.

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"Яндекс" и мэрия Москвы предложили предпринимателям возместить затраты на интернет-рекламу, правда, только на 2 месяца, в рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса. Предприниматели смогут пройти бесплатно обучающий курс по продвижению бизнеса в интернете, а после — получить двухмесячную рекламную подписку от "Яндекс.Бизнеса". Ее на 90% оплатит правительство Москвы и непосредственно "Яндекс".

После окончания подписки ее можно будет продлить на три или шесть месяцев за полцены. Для размещения рекламы представителям бизнеса будет нужно заполнить карточку организации и загрузить материалы, а алгоритмы подготовят объявление и настроят показы. Эти показы будут отображаться в поиске, картах, услугах, "Дзене" и на площадках рекламной сети. Сумму инвестиций в программу и сколько вложит каждая сторона партнеры не раскрывают.