Минцифры обещает выпустить приложение "Госдоки" в июне

Приложение "Госдоки" для хранения паспорта и других документов запустят в июне 2021 года. Министерство цифрового развития подтвердило информацию газеты "Ведомости", что разрабатывает цифровой вариант для хранения паспорта, СНИЛС, ОМС, ИНН, водительского удостоверения, а также свидетельства о регистрации автомобиля и других документов. Как следует из статьи на сайте ведомства, в приложении можно будет предъявлять до 30 видов электронных документов.

Их также можно будет предоставлять в виде QR-кодов, но для этого нужно будет завести профиль на "Госуслугах". По словам главы Минцифры Максута Шадаева, приложение должно быть установлено и у того, кто предоставляет документы, и у того, кто проверяет. Например, при покупке алкоголя в магазине можно будет нажать кнопку "предоставить данные", приложение сгенерирует QR-код, который будет содержать временную ссылку на "Госуслуги". Продавец открывает эту ссылку и сможет проверить фотографии и возраст покупателя. По информации все того же ведомства, на разработку приложения уйдет до 50 млн рублей.

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Intel, Nvidia и TSMC сошлись во мнении, что дефицит чипов может продлиться до 2023 года. Глава одного из крупнейших производителей полупроводников заявил, что несмотря на то, что заводы работают на 100%, компания не сможет выполнить все поступившие ранее заказы, хотя и делает все возможное для повышения объемов производства микросхем, но дефицит вероятно сохранится и в следующем году и сойдет на нет лишь в 2023 году.

Глава компании TCMS сообщил, что они уже строят новые мощности, для чего приобретены земельные участки и оборудование. Одновременно производитель принимает на работу 1000 новых сотрудников и расширяет возможности существующих производств. С похожей оценкой чуть ранее на этой неделе выступил генеральный директор Intel. Он предупредил, что на решение проблемы с полупроводниковыми изделиями может потребоваться несколько лет. Производитель видеокарт Nvidia также на этой неделе присоединился к клубу мрачных оценок кризиса производства микросхем.

Ранее компания заявляла, что дефицит видеокарт продлится до начала лета, а теперь производитель говорит о сроках до конца 2021 и первой половине 2022 года. При этом Nvidia оптимистично полагает, что сможет выйти из этой ситуации с достаточным запасом для поддержки последовательного роста спроса на процессоры. Глобальная нехватка чипов затронула всех, начиная от автопроизводителей и заканчивая производителями электроники и бытовой техники. Почти все связанные с процессорами сферы были вынуждены сократить объемы поставок из-за дефицита.