Электронные адреса сторонников Навального слили в сеть

Почтовые адреса сторонников Алексея Навального, зарегистрировавшихся на сайте в его поддержку, попали в руки неизвестных хакеров. Представители команды оппозиционера подтвердили, что база данных — подлинная.

Об утечке взломщики рассказали сами, разослав по украденным адресам письма с приложенным файлом. В csv-таблице объемом 28,5 мегабайт содержатся около 529 000 почтовых адресов, а также точное время регистрации и подтверждения адреса. "Там 70% ботов, — утверждают авторы письма. — Но есть и живые люди, как вы".

Хакеры угрожают, что "продолжат получать новые данные" о тех, кто будет и впредь "участвовать в движухах супер-айтишника Волкова" — имеется в виду руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков.

Кроме того, в письме содержится прямая угроза раскрытия информации о гражданах, зарегистрировавшихся на сайте free.navalny.com: "Пока мы приступаем к деанонимизации почт, и скоро узнаем ваши имена, телефоны, адреса". После этого злоумышленники обещают продать базу рекламным компаниям.

В официальном телеграм-канале "Команда Навального" директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов подтвердил, что рассылаемая база данных соответствует действительности. По его словам, организаторы кампании в поддержку Навального используют для рассылок сторонний сервис mailgun.com, так как при работе с большим количеством электронных адресов использования сторонних сервисов избежать невозможно. "Приносим извинения за доставленные неприятности. Такое произошло впервые. Мы сделаем все, чтобы такой ситуации больше не повторилось", — добавил Жданов.

Сайт free.navalny.com был запущен в марте для регистрации участников будущего митинга с требованием освободить Навального. Всероссийскую акцию мирного протеста сторонники политика обещают объявить, когда на сайте зарегистрируются более 500 000 человек.

Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил заменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" на три с половиной года колонии общего режима. Суд поддержал позицию ФСИН о том, что Навальный неоднократно нарушал условия испытательного срока. Оппозиционер был задержан 17 января 2021 года, когда вернулся в Россию из Германии. Там он проходил лечение после отравления и комы. Через несколько недель пребывания в колонии ИК-2 в Покрове Навальный объявил голодовку, протестуя против недопуска к нему личного врача.