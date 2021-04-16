Аккаунт на "Госуслугах" предложили заводить при рождении

В правительстве предлагают регистрировать граждан на "Госуслугах" сразу при рождении или в момент выдач паспорта. Об этом говорится в проекте, разработанном под руководством курирующего цифровизацию вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Предложение содержится в проекте "Цифровой профиль гражданина", на который ссылаются "Ведомости". Проект был создан рабочей группой "Национальная инновационная система". Одна из его целей — повысить до 85% долю зарегистрированных на "Госуслугах" россиян уже к 2024-му году.

Добиться этого должна помочь, в первую очередь, автоматическая регистрация на сайте — учетная запись будет создаваться сразу в момент первого оформления какого-либо документа гражданином или его опекуном. Также для идентификации на "Госуслугах" может быть использована проверка удостоверения личности.

Сейчас для создание учетной записи на "Госуслугах" нужны ФИО, номер мобильного телефона и адрес электронной почты, СНИЛС и паспортные данные. Сообщив их, требуется прийти для подтверждения личности в МФЦ или воспользоваться одним из банковских приложений. К настоящему времени эту процедуру прошли 77 миллионов россиян.

Предполагается, что в будущем процедуру подтверждения пароля для "Госуслуг" можно будет заменить биометрической идентификацией для тех, кто сдаст биометрию в единую биометрическую систему.