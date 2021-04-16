Австралийский суд: Google дезинформировала пользователей

Google дезинформировала владельцев Android-устройств, создавая у них ложное впечатление, что они отключают сбор данных о местоположении. К такому решению пришел федеральный суд в Австралии.

В вердикте, оглашенном в пятницу, говорится: американская компания вводила в заблуждение некоторых владельцев Android-устройств. Google не информировала их полностью о том, какими именно функциями операционной системы обеспечивается сбор данных о местоположении.

При исходной настройке нового Android-устройства операционная система позволяет пользователю отключить функцию "История местоположений". По мнению суда, это создавало у владельцев смартфонов и планшетов ложное впечатление, что данная функция является единственной, осуществляющей сбор геолокационных данных.

При этом на самом деле сведения о местоположении собирал и другой системный модуль — "Активность в сети и приложениях". Он активируется по умолчанию, о его работе при первоначальной настройке ничего не сообщается, а отключить его можно лишь в настройках.

Соответственно, решил суд, многие пользователи были введены Google в заблуждение — их заставили поверить, что они полностью блокируют сбор своих геолокационных данных, в то время как в реальности он продолжался. Это заставило Австралийскую комиссию по конкуренции и потребительским правам (ACCC) в 2019-м году обвинить Google в нарушении закона о защите прав потребителей. Теперь, имея на руках решение суда, комиссия примет решение о штрафе для Google.

В поисковике заявили, что пока не приняли решение об обжаловании постановления суда. "Мы строго контролируем сведения о местонахождении пользователей и всегда стремимся делать больше. Например, мы недавно сделали возможным автоматическое удаление истории местоположений, что еще больше облегчает контроль пользователями этих данных", – цитирует The Guardian представителя компании.