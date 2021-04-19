В МИД России сообщили о росте числа кибератак

Кибератаки на интернет-ресурсы Министерства иностранных дел Российской Федерации стали в последнее время более частыми. Об этом сообщило информагентство РИА Новости со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства.

"В последнее время отмечается рост количества инцидентов, связанных с блокированием доступности интернет-портала МИД России", — заявил собеседник информагентства. По его словам, интернет-ресурсы министерства постоянно находятся под прицелом киберпреступников.

Проблема атрибуции кибератак весьма сложна, так как современные технические средства позволяют хакерам действовать, прикрываясь IP-адресом в любой точке мира. В МИД России отметили, что наиболее часто злоумышленники, атакующие сайты ведомства, используют подсети европейских, американских и азиатских хостинг-компаний.

Все атаки, утверждают в министерстве, успешно отражаются при помощи средств информационной безопасности, которыми оно располагает. Также они "не оказывают деструктивного воздействия на целостность официальных сайтов министерства и его представительств за рубежом".