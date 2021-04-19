Россиян предупредили о новых типах интернет-афер

Россиянам стоит быть внимательнее с выгодными предложениями, якобы поступающими от банков. О том, какие типы интернет-мошенничества участились в последнее время, рассказали в прокуратуре города Москвы.

Как говорится в публикации на сайте ведомства, атаки злоумышленников в последнее время чаще оказываются направлены не на банковские карты, а на счета и депозиты граждан. Там зачастую больше денег, чем на картах.

Чтобы завладеть средствами, кибермошенники направляют от имени банка предложение — например, открыть вклад на более выгодных условиях. Жертве присылают ссылку, якобы на официальный сайт банка, а на самом деле — на копирующий его фейковый ресурс.

Введя там свой логин и пароль от интернет-банка, человек фактически отдает все свои средства мошенникам, которые сразу могут вывести деньги на другие счета. Чтобы не попасть в такую ситуацию, следует внимательно изучать адрес ссылки, по которой планируется перейти, особенно если она была прислана неизвестными.

Другой новый способ мошенничества, описанный в сообщении прокуратуры Москвы — хищения средств под видом необходимости уплаты страховок или комиссий для доступа к более выгодным банковским услугам.

В прокуратуре Москвы напомнили также, что никогда не следует сообщать посторонним, в том числе представившимся сотрудниками банка, данные банковской карты, счета и присылаемый в СМС код безопасности. А получив "заманчивое предложение", нужно немедленно заблокировать карту и счет в банке, а также сообщить о случившемся по телефону "02" или с мобильного телефона по номерам "102" или "112".