Онлайн-магазин одной из крупнейших аптечных сетей попал под блокировку

Роскомнадзор заблокировал доступ на территории России к сайту Superapteka.ru — он принадлежит группе компаний "Эркафарм" и торговал лекарствами онлайн. Как пишут "Ведомости", причиной блокировки стало то, что ресурс уличили в дистанционной торговле рецептурными препаратами.

"Эркафарм" — одна из крупнейших в России аптечных сетей со 1079 аптеками, годовыми продажами в 67,6 млрд рублей и долей рынка в 4,8%. Ее аптеки работают, по информации издания, под брендами "Доктор Столетов", "Озерки" и "Самсон-фарма". По сумме продаж крупнее "Эркафарма" в России только одна аптечная сеть, "Ригла".

Блокировку сайта крупной аптечной сети Роскомнадзор применил впервые. В ведомстве говорят, что нарушение выявил Росздравнадзор после обращения отдела МВД России по Кунашакскому району Челябинской области. Представитель "Эркафарма" заявил изданию, что нарушения не было, а заявление о разблокировке сайта уже направили в Роскомнадзор. По его словам, рецептурные препараты можно заказать лишь самовывозом из аптеки.

Крупные аптечные фирмы давно предлагали правительству разрешить онлайн-торговлю рецептурными лекарствами. В Марте "Ведомости" писали, что Минцифры поддержало позицию отрасли и предлагает уже к лету разработать проект постановления, которое позволит продавать препараты по рецепту дистанционно.

Однако для полноценной реализации этого необходимо, чтобы по всей России полноценно заработала система электронных рецептов. пока она работает только в Белгородской области, а в виде пилотного проекта запущена еще в Москве и Подмосковье.