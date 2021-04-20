20 апреля 2021 12:37

Пользователей Facebook предупредили об атаке мошенников


Global Look Press

84 страны мира, включая Россию, затронула масштабная атака, направленная против пользователей Facebook. Целью злоумышленников были личные данные. Выявила новую мошенническую схему Group-IB — российская компания, работающая в области кибербезопасности.

Там выяснили, что в качестве инструмента атаки использовали рекламные объявления с предложением обновить Facebook Messenger. При этом использовались профили пользователей с написанными некорректно названиями программы (Messanger или Meseenger), а также официальные значки приложения в качестве фото профиля. Всего в схеме были задействованы около 1000 поддельных профилей и 5700 фейковых рекламных публикаций.

В рекламе пользователей завлекали новыми, часто несуществующими функциями приложения, например, его "золотой" (Gold) версией. Перейдя по короткой ссылке в объявлении, жертва попадала на фишинговый сайт, где вводила логин и пароль от аккаунта Facebook. В итоге злоумышленники могли похитить аккаунт, а также содержащиеся в нем непубличные данные — такие как адрес электронной почты или номер телефона.

В дальнейшем, предупреждают в Group-IB, эти данные могут быть использованы злоумышленниками для вымогательства, рассылки спама и "обогащения" уже циркулирующих в сети баз с персональными данными.

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