В Австралии испытали "болид" для воздушных гонок

Предприниматель Мэтью Пирсон хочет стать основателем нового вида спорта — соревнований пилотов массивных мультикоптеров, стилизованных под гоночные автомобили. Испытания первого "воздушного болида" на прошлой неделе состоялись в Австралии.

Alauda Mk3 оснащен четырьмя парами пропеллеров, приводимых в движение электромоторами, и управляется дистанционно. При этом пилот видит изображение с камер "гоночного дрона", дополненное виртуальной разметкой воздушной трассы. Весит пустой летательный аппарат 130 килограммов, разгоняется до 100 км/ч за 2,8 секунды и может подниматься на высоту до 500 метров. Максимальную скорость производитель не сообщает.

Питают моторы "болида" сменные батареи, которые можно заменить на свежие во время "пит-стопа" всего за 20 секунд. Одного полного аккумулятора хватает на 10 — 15 минут гонки, сообщается в пресс-релизе компании. Аппараты оснащены лидарами и радарами, позволяющими им избегать столкновений — это особенно важно, так как уже в следующем году планируется все-таки пустить пилотов в кабины.

Одновременно с объявлением о первом испытательном полете на YouTube был опубликован ролик, содержащий наряду со сгенерированными на компьютере сценами реальные съемки Alauda Mk3 в полете. Судя по кадрам, этот полет пока не назовешь стремительным. Тем не менее, разработчики обещают, что три первых состязания состоятся еще до конца 2021 года — их собираются транслировать онлайн.

Пирсон заявил о планах создать "воздушный" аналог "Формулы-1" под названием Airspeeder два года назад. В основанной предпринимателем компании по разработке гоночных мультикоптеров Alauda Aeronautics, как утверждается, работают бывшие инженеры Brabham, McLaren, Jaguar, Boeing и Rolls-Royce и "Формулы-1".