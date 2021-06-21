Android-смартфоны получат функцию поиска потерянных устройств "как у Apple"

Издание XDA Developers обнаружило в бета-версии Google Play Services код, который напоминает My Device. Из чего журналисты сделали вывод, что Google скорее всего работает над функцией "Найти мое устройство", которая будет использовать сервисы Google Play, чтобы разрешить телефонам обнаруживать метки и другие гаджеты.

Сейчас у Google есть приложение для поиска устройств, но использует его недостаточно много пользователей, чтобы создать настолько большую сеть, в которой устройства и без выхода в сеть могли бы транслировать Bluetooth-сигнал. Новая функция должна расширить эти возможности. Вероятно, сеть будет работать по принципам сходным с тем, как работают метки AirTag. И, кстати, по собственным данным Apple к Find My сейчас подключено около 1 миллиарда устройств.

Но если Google сможет создать свою сеть и включить в нее все три миллиарда активных устройств на Android, то это безусловно будет самый большой сервис для поиска гаджетов в мире. Информация о том, когда стоит ожидать запуска функции на Android, пока нет.