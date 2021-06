"Странное" название беспроводной сети ломает Wi-Fi на iPhone

Исследователь в области кибербезопасности Карл Шу сообщил в Twitter, что обнаружил последовательность символов, использование которой в имени беспроводной сети ломает Wi-Fi на подключившемся iPhone.

After joining my personal WiFi with the SSID “%p%s%s%s%s%n”, my iPhone permanently disabled it’s WiFi functionality. Neither rebooting nor changing SSID fixes it :~) pic.twitter.com/2eue90JFu3