Против Apple в Германии начали антимонопольное расследование

Против Apple начали новое антимонопольное расследование — на этот раз, в Германии. В первую очередь национальный антимонопольный регулятор будет исследовать, не нарушают ли законодательство страны требования и ограничения магазина приложений App Store.

Кроме того, Федеральная администрация по делам картелей собирается изучить влияние на конкуренцию экосистемы Apple в целом — например, предустановленных приложений и правил игры, установленных для сторонних сервисов, таких как Spotify. В ходе расследования будет установлено занимает ли Apple доминирующее положение на рынке.

Антимонопольщикам уже поступили жалобы на потенциально антиконкурентные практики Apple. В частности, в них идет речь об ограничениях на отслеживание действий пользователя приложениями в последней версии "яблочной" мобильной операционки, iOS 14.5.

В январе в Германии был принят новый закон, регулирующий деятельность крупных технологических компаний. Apple — уже четвертый техногигант после Amazon, Facebook и Google, ставший объектом внимания немецких антимонопольных властей.