Samsung покажет "будущее смарт-часов" 28 июня

Компания Samsung назначила на следующий понедельник, 28 июня, онлайн-презентацию Galaxy MWC Virtual Event. На мероприятии обещают рассказать о "постоянно расширяющейся экосистеме Galaxy-устройств", а также изложить свое "видение будущего смарт-часов".

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале Samsung. Начало — в 20:15 по московскому времени.

Предположения о том, какие устройства будут представлены, можно делать по силуэтам на афише мероприятия. Изображение слева, возможно, намекает на 3-е поколение складных смартфонов со сгибаемым экраном Galaxy Z Fold и Z Flip, а желтые очертания справа — на линейку флагманских планшетов Galaxy Tab S8 со стилусом S Pen.

Новыми "умными" часами могут оказаться Galaxy Watch4 или Watch Active4. Эта модель может стать первой, которая будет работать на объединенной с Wear OS и Tizen платформе.

Напомним, что в прошлом месяце Google и Samsung договорилась о слиянии своих "ручных" операционок. Результатом объединения, заявляли партнеры, станет "унифицированная платформа для надеваемой электроники", которая должна привлечь внимание 3,5 миллиарда Android-пользователей. Ранее в Samsung подтвердили, что новую ОС будет использовать уже следующая модель Galaxy Watch.

Тем не менее, нет никаких гарантий, что 28 июня состоятся "железные" анонсы. Samsung обычно показывает новые устройства на мероприятиях Unpacked (по слухам, следующее пройдет не ранее августа), поэтому в понедельник компания может ограничиться только рассказом о стратегиях развития продуктов и новых технологиях.