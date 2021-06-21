Xiaomi запатентовала "звуковую" зарядку смартфона

Компания Xiaomi предложила новый способ зарядки мобильных устройств с помощью звуковых волн. Соответствующая заявка была подана в Патентное бюро Китая (CNIPA).

Технология предполагает использование специальной док-станции с генератором акустических колебаний, которые сможет улавливать смартфон или другая электроника. Механические вибрации затем будут преобразованы в электрический ток для зарядки батареи устройства. Указывается, что этот метод не потребует подключения станции к розетке или источнику питания, пишет MySmartPrice.

Тем не менее, пока эта идея описана только на бумаге. Если "звуковая" технология и будет воплощена в коммерческих продуктах, то не ранее чем через несколько лет.

В Xiaomi активно экспериментируют с новыми зарядными решениями. В мае компания представила фирменную технологию HyperCharge, которая по проводу заряжает смартфон Mi 11 Pro с батареей на 4000 мАч за 8 минут, а "по воздуху" — за 15 минут. Ранее также была продемонстрирована технология Air Charge, которая может заряжать устройства вообще без каких-либо проводов или станций.

Ранее в этом месяце инженеры Xiaomi предсказали, что смартфоны, лишенные физического USB-порта для зарядки, станут массовым явлением в следующем году. Заряжать такие модели можно будет только без провода.