Представлен недорогой смартфон Samsung Galaxy M32 с огромной батареей

Компания Samsung представила в Индии среднебюджетный смартфон Galaxy M32. Его сильные стороны — экран Super AMOLED с частотой обновления 90 Гц, заявленный как "лучший в сегменте", а также очень емкая батарея на 6000 мАч.

Этого объема хватит на 130 часов непрерывного прослушивания музыки, 40 часов телефонных разговоров и 25 часов воспроизведения видео, обещают в Samsung. Поддерживается быстрая зарядка на 25 Вт, однако мощность идущего в комплекте блока ограничена 15 Вт.

Новинке досталась 6,5-дюймовая панель типа Infinity-U — с небольшим U-образным вырезом в верхней части дисплея — с разрешением Full HD+, пиковой яркостью 800 нит, и защитным стеклом Gorilla Glass 5-го поколения. Внутри аппарата — чипсет MediaTek Helio G80, 4 либо 6 гигабайт оперативной памяти, в зависимости от модели, а также встроенный накопитель eMMC 5.1 объемом 64 либо 128 ГБ.

Фронтальной камерой служит 20-мегапиксельный датчик с возможностью записи видео в 1080p. Сзади установлен массив из четырех камер с функцией записи 4K-видео. Основным выступает 64-мп сенсор ISOCELL GW3, его дополняют 8-мп "широкоуголка" и два вспомогательных датчика на 2 мп для портретной и макросъемки.

Также Galaxy M32 достались сканер отпечатков пальцев на правом ребре, встроенный в кнопку включения питания, microSD-слот для карт памяти, порт USB Type-C, модули Wi-Fi b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, 3,5-мм аудиоразъем для наушников. Работает Galaxy M32 на операционной системе Android 11, поверх которой установлена фирменная прошивка One UI 3.1.

В Индии базовый вариант Galaxy M32 (4/64 ГБ памяти) будет продаваться за 14 999 рупий (около 14 700 рублей по текущему курсу). За модель с 6/128 ГБ памяти попросят 16 999 рупий (примерно 16 600 рублей). В продажу новинка поступит к 28 июня.