Российский стартап предложил американцам "умных медведей"

Российский стартап Mishka AI начал продавать своего "Умного Мишку", игрушку-гаджет для детей-дошкольников, в США. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в редакцию Вестей.Ru. Взаимодействовать со Smart Teddy — так продукт назвали в США — можно через бесконтактную технологию NFC, функциональные кнопки и мобильное приложение.

Версия "Умного Мишки" (Smart Teddy) для американского рынка может рассказать 28 сказок, поиграть в четыре развивающие игры: загадки, счет, алфавит и "выбери лишнее слово" и давать различные задания на закрепление полезных навыков и самостоятельности, например — почистить зубы или убрать игрушки. Родители могут управлять "умной" игрушкой через мобильное приложение, а дети — с помощью функциональных кнопок и NFC-наклеек.

Разработчики называют Smart Teddy альтернативой смартфонам и планшетам для дошкольников. По словам главы Mishka AI Светланы Захаренковой, игрушка учит ребенка говорить, считать и читать, помогая в этом родителям и позволяя им освободить немного времени для собственных задач.

В настоящее время "Умного Мишку" в США можно заказать только на сайте компании, но в конце месяца его можно будет купить на Amazon. Выручка от продаж игрушек в США составляет $25 млрд в год, а это почти четверть мирового рынка. При этом наибольший рост приходится именно на сегмент "умных" игрушек.