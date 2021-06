Подешевевшая Cyberpunk 2077 вернулась в магазин PlayStation

Cyberpunk 2077 — одна из самых ожидаемых видеоигр 2020 года — вновь стала доступна для скачивания из PlayStation Store. Об этом говорится в твиттере компании-разработчика CD Projekt RED.

Игра, убранная из цифрового магазина Sony почти полгода назад, теперь предлагается по сниженной цене — за 3219 рублей. На старте продаж в декабре за новинку просили 3999 рублей.

В CD Projekt RED признают, что версия Cyberpunk 2077 для базовой консоли PlayStation 4 "по-прежнему может испытывать некоторые проблемы с производительностью". Для получения "наилучшего опыта" рекомендуется играть на PS4 Pro или PS5. Также разработчики пообещали выпустить бесплатное обновление для PS4-версии до конца года.

#Cyberpunk2077 is now back on the PlayStation Store.



You can play the game on PlayStation 4 Pro and PlayStation 5. Additionally, a free next gen upgrade will be available for all owners of the PS4 version of Cyberpunk 2077 in the second half of 2021. pic.twitter.com/RTkptIHOb4