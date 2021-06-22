Россияне пожаловались на сбои у Google

В работе сервисов Google в России в последние часы наблюдаются серьезные проблемы. Число жалоб на это от пользователей на сайте Downdetector.Ru начало резко расти около 7:30 по московскому времени и сейчас исчисляется тысячами.

Судя по карте сбоев, на том же сайте, больше всего жалоб поступает из Москвы и Санкт-Петербурга. Также неполадки заметили многочисленные пользователи американского поисковика из Киева и Варшавы.

В комментариях пишут, что неполадки — по крайней мере, на Android-смартфонах, где приложение Google самопроизвольно завершается или выдает сообщения об ошибках — могут быть связаны с последним обновлением Google Play Services. В связи с этим некоторые рекомендуют, найдя приложение Google через магазин Play Market, удалить последнее обновление.