Xiaomi: мы не получали жалоб на блокировку смартфонов в Крыму

На этой неделе в соцсетях и на онлайн-форумах стали множиться сообщения о внезапной блокировке смартфонов Xiaomi в различных регионах мира, куда эти устройства официально не поставляются из-за санкций. В их числе был и Крым.

Однако в компании заявили, что ни одной жалобы от пользователей своих смартфонов на блокировку и превращение гаджета в "кирпич" не получили. Соответствующий комментарий, полученный от российского представительства Xiaomi, имеется в распоряжении Вестей.Ru.

Накануне об отсутствии жалоб от россиян на блокировку "серых" смартфонов Xiaomi активированных в Крыму заявили и в Роспотребнадзоре. "Жалоб не поступало, — сообщили в ведомстве. — При обращении потребителей будет проведена соответствующая проверка".

Как написало 10 сентября издание XDA Developers, первые сообщения о внезапной "заморозке" устройств Xiaomi пользователи начали оставлять в интернете еще летом. Однако в последнюю неделю число жалоб резко возросло. К регионам, затронутым блокировками, относятся Куба, в Иран, Сирия, Северная Корея, Судан и Крым.