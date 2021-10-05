Добираться до зависших серверов Facebook пришлось с помощью болгарки

Сбой в работе сетей Facebook затронул и внутреннюю пропускную систему компании. В итоге многие сотрудники не могли попасть на свои рабочие места, так как карточки доступа оказались заблокированы. Об этом сообщил в Twitter журналист газеты The New York Times Майк Айзек, ссылаясь сразу на несколько источников в самой компании.

По его данным, электронные замки заблокировали доступ и в помещение с серверами, которые необходимо было перезагрузить вручную. В итоге инженерам пришлось использовать болгарку, чтобы попасть внутрь и возобновить деятельность серверов.

Глобальный сбой в принадлежащих Facebook сервисах произошел вечером 4 октября. Социальные сети и мессенджеры компании не работали свыше шести часов. По предварительным данным, причиной произошедшего стали внутренние проблемы. Глава корпорации Facebook Марк Цукерберг уже принес свои извинения пользователям.