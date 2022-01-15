Пользователям Госуслуг усилили защиту аккаунтов

Госуслуги стали безопаснее. После появившихся сегодня в СМИ сообщений о новой схеме мошенничества, связанной с цифровыми сертификатами, разработчики портала реализовали усиленную защиту аккаунтов. Об этом говорится на сайте Минцифры.

Теперь, чтобы получить смс-сообщение для смены пароля, сначала понадобится ввести код (то есть пройти так называемую капчу — защиту от автоматизированной регистрации и спама), а после этого предоставить дополнительные сведения, включая СНИЛС, ИНН, серию и номер паспорта.

Сверка данных происходит в автоматическом режиме, сотрудники в этот процесс не вовлекаются, указали в ведомстве. Более того, в смс имеется напоминание, что содержащийся в нем код никому нельзя сообщать. При желании, пользователи также могут назначить секретное слово, которое будет запрашиваться перед вводом кода из смс.

Ранее сегодня СМИ сообщили о новом способе обмана пользователей Госуслуг. Суть его в том, что телефонные мошенники, представляясь сотрудниками портала, выманивают у жертв код из смс-сообщения (якобы необходимый для активации и привязки к странице цифрового сертификата), который затем используют для входа в личный кабинет.

В Минцифры рассказали, что сама схема старая — таким же способом злоумышленники, например, пытаются завладеть доступом в онлайн-банки, а цифровой сертификат — всего лишь предлог для звонка, поскольку эта тема сейчас очень актуальна. Представители ведомства подчеркнули, что в службе поддержки Госуслуг "нет всплеска обращений по факту кражи учетных записей", а данные пользователей "надежно защищены".

Вместе с этим в Минцифры напомнили, что сотрудники портала никогда не звонят пользователю, если тот не оставлял заявки, и никогда не запрашивают у него персональные данные. Если такая ситуация возникла, рекомендуется положить трубку и сообщить о звонке в МВД и на горячую линию поддержки Госуслуг (по номеру 8-800-100-70-10 или через платформу обратной связи).