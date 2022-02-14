Хакеры из группировки Lurk получили от 5 до 14 лет тюрьмы

Хакера Константина Козловского, возглавлявшего группировку Lurk, приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Такое решение вынес Кировский суд Екатеринбурга.

Козловский был признан виновным в организации преступного сообщества, неправомерном доступе к компьютерной информации и особо крупном мошенничестве. По данным следствия хакерская группировка Lurk создала и распространяла компьютерный вирус в период с декабря 2015 года по апрель 2016 года. С помощью вируса были взломаны компьютерные сети нескольких крупных банков, туристических фирм, продовольственных и строительных компаний.

Также хакеры получили доступ к компьютерной базе аэропорта "Кольцово" в Екатеринбурге. В результате взлома было похищено более миллиарда рублей, пишут РИА Новости.

В общей сложности по делу проходят 22 человека. Один из них – в розыске. Гособвинение запрашивало для подсудимых от 6 до 18 лет тюрьмы.

При оглашении приговора один из подсудимых устроил дебош и его вывели из зала. Услышав, что ему назначили срок, мужчина громко прервал судью и потребовал, нецензурно ругаясь, вывести его из зала​​​. Судья объявила перерыв, чтобы мужчину удалили из зала.