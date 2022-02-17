В МИД РФ объяснили недоступность своего сайта

Официальный сайт МИДа России остается недоступным уже более часа. По словам представителей министерства, проблемы вызваны "некачественной работой технических служб".

По состоянию на 18:07 мск, при попытке зайти на официальный ресурс российского дипведомства возникает ошибка. "Сайт не работает уже час, причина — некачественная работа технических служб", — объяснили ТАСС представители МИДа.

Сайт МИДа РФ перестал работать около 17:00 после публикации ответа Москвы послу США Джону Салливану по вопросу гарантий безопасности.

В документе отмечалось, что "американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности".