Эксперт: российскую промышленность ждут серьезные проблемы из-за возможных санкций

Пока администрация США не обнародовала санкции, которые собирается ввести в отношении России в связи с решением Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Однако, как ожидается, они затронут поставки в нашу страну высокотехнологичных товаров.

О том, в чем именно могут заключаться ограничения и ка каким последствиям они могут привести, в интервью РИА Новости рассказал директор Ассоциации поставщиков электронных компонентов Иван Покровский.

По его мнению, худшим сценарием будет введение жестких санкций по аналогии с уже действующими в отношении Кубы, Сирии, Ирана и Северной Кореи, а также Крыма. При этом, отметил Покровский, для предприятий российского ВПК формально почти ничего не изменится, а пострадают в основном производители гражданской продукции. Они не смогут ввозить нужные компоненты без получения специальной лицензии на экспорт из США.

Сейчас зарубежные компании могут поставлять в Россию без получения специального разрешения любые компоненты общего применения, которые не классифицированы кодами ECCN (то есть, по мнению Вашингтона, могут быть использованы в военных целях).

Покровский считает, что в случае введения жестких санкций поставщики при всем желании не смогут получать лицензии от регуляторов на продажу электронных компонентов всем российским заказчикам. Эксперт не исключает, что крупные компании самостоятельно полностью откажутся от поставок в Россию – ведь для большинства из них российский рынок составляет доли процента от мирового.

В итоге значительнее всего от ввода подобных санкций могут пострадать российские предприятия, выпускающие серийную массовую продукцию — не только электронику, но и автомобили, электротехнику и промышленное оборудование. Проблем стоит ждать и IT-отрасли, в связи с ограничением поставки программного обеспечения и оказания техподдержки.