"Почта России" стала IT-компанией, но не может претендовать на льготы

"Почта России" вошла в список IT-компаний благодаря своему ОКВЭД, или общероссийскому классификатору видов экономической деятельности. Однако это не означает, что она получит льготы, положенные IT-бизнесу, написало в своем Telegram-канале Министерство цифрового развития.

В ведомстве пояснили, что на послабления могут рассчитывать только те компании, которые имеют подтвержденную налоговой долю дохода от IT, а в их штате есть определенное количество IT-специалистов. "Почта России" под эти критерии не подходит.

Впрочем, в Минцифры уточнили, что одна льгота "Почте России" все-таки полагается – ее IT-специалисты смогут рассчитывать на отсрочку от армии.