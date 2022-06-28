Илон Маск получил то, чего добивался

Социальная сеть Twitter предоставила американскому предпринимателю Илону Маску доступ к внутренним данным. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Именно этого добивался Маск для завершения сделки по покупке компании. Инструментарий, оказавшийся в распоряжении предпринимателя, позволит ему определить количество фейковых аккаунтов и спам-ботов в соцсети.

По данным издания, процесс вряд ли будет быстрым, поскольку архив твитов и доступ к внутренним механизмам имеет большой массив информации.

В конце апреля Илон Маск предложил приобрести Twitter за 44 миллиарда долларов. 13 мая предприниматель заявил о приостановке сделки, поскольку захотел удостовериться в сведениях о количестве фейковых пользователей соцсети. По мнению Маска, в настоящее время в Twitter более 20% поддельных аккаунтов.

Если предприниматель расторгнет соглашение, он должен будет выплатить компании штраф в один миллиард долларов.