Появился российский аналог умных браслетов и часов

Отечественная компания "Нейротехнолоджи" презентовала аналог зарубежных умных фитнес-браслетов и часов, которые используют медики и пациенты. Массовое производство нового устройства планируют запустить в ноябре 2022 года, сообщает ТАСС.

"Работающая в Челябинске компания создала и продемонстрировала умный медицинский браслет, который регистрирует температуру, пульс, сатурацию крови <...> и другие показатели пациента-носителя", — рассказала гендиректор АНО "Центр развития цифровых технологий Челябинской области" Алена Шорохова в беседе с агентсвом.

Ранее аналогичные устройства, но для "фитнеса" поставляли на рынок исключительно иностранные компании. Российское изобретение позволяет врачам дистанционно наблюдать за пациентами и оценивать эффективность проводимого лечения.

По словам основателя компании, отечественная новинка превосходит по точности измерений фитнес-браслеты и умные часы зарубежных производителей.