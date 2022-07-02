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Компьютерная безопасность 1 час назад

02 июля 2022 11:59

Рогозин: "Роскосмос" не расслабляется после кибератак


Global Look Press

"Мы за этим следим, но ни в коем случае не расслабляемся", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" (доступно на медиаплатформе "Смотрим").

По словам Рогозина, с начала этого года "Роскосмос" укрепил защиту своих информресурсов. В частности, были приняты дополнительные меры по усилению безопасности Центра обработки данных (ЦОД), получающего данные со спутников, а также Центров управления полетами (ЦУП), которые управляют спутниковой группировкой и российским сегментом МКС.

"Там такого рода агрессивное вторжение вражеское через киберсети недопустимо, — указал глава "Роскосмоса". — Мы за этим очень четко следим".

29 июня сайт "Роскосмоса" подвергся масштабной DDoS-атаке, его главная страница была временно недоступна. По данным IT-специалистов госкорпорации, атака началась после публикации на сайте снимков из космоса "центров принятия решений" стран-членов НАТО​​​.

Атака была успешно отбита, результатов она не принесла, сообщал руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий Струговец.

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