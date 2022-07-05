Ранее депутат внес в Госдуму проект об ограничении доли владения онлайн-сервисами по размещению объявлений (классифайдами) до 20% для иностранных компаний, передает РИА Новости.

Ряд сервисов онлайн-объявлений разрослись до поистине гигантских размеров, говорит Антон Горелкин – например, принадлежащим голландской компании "Авито" пользуется 92 миллиона россиян в месяц. При этом Нидерланды – страна, официально поставляющая оружие киевскому режиму, напоминает Горелкин, а объемы разнообразных данных в распоряжении онлайн-сервисов объявлений превышают даже данные, аккумулируемые нашими соцсетями.

Владельцы классифайдов будут обязаны не допускать использования сервисов в противоправных целях и распространения порочащей информации, разместить адрес электронной почты для направления юридически значимых сообщений, установить единый измеритель аудитории. Правительство России будет вправе устанавливать отдельные случаи, порядок интеграции и взаимодействие сервисов онлайн-объявлений с ЕСИА и порталом "Госуслуги".

Планируется, что под регулирование попадут сервисы, ежемесячная аудитория которых превышает 10 миллионов российских пользователей. По словам депутата, нормы, которые будут применяться к классифайдам, проверены в отношении таких сервисов, как поисковики, соцсети и аудиовизуальные сервисы.

При этом один из крупнейших в России сервисов объявлений "Авито" напомнил: иностранный акционер компании еще в мае заявил о намерении выйти из российских активов, и необходимость в регулировании просто отсутствует.