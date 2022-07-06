Подробности масштабного слива данных украинской разведки

ГУР никогда еще не было так близок к провалу. Собственно, это уже провал. Лица, паспортные данные, телефоны, ссылки на страницы в соцсетях, которые пока даже закрыть не успели, – все это группировка "Злые русские хакеры" выложила на сайт с говорящим названием "Немезида". Раскрыта как минимум 1 тысяча сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и тех, кто ей напрямую подчиняется.

Среди них – Олег Русак, позывной "Андре", 1968 года рождения, зарегистрирован в Киеве, служил в полку "Азов". На личной странице, помимо русофобских виршей, фотографии с грузинскими, вероятно, наемниками.

"Если сотрудник разведывательных органов попадает в утечку, тем более со своими контактами, со своими знакомыми и связями, то это ставит крест на его разведывательной карьере, потому что если он пересечет границу, попадет, например, в Россию, то он будет под пристальным вниманием российских спецслужб", – считает генеральный директор агентства разведывательных технологий "Р-техно" Роман Ромачев.

Еще один украинский разведчик – Игорь Гришко. Место службы: разведывательно-диверсионная рота специального назначения. Служил в батальоне "Донбасс", который не так на слуху, как "Азов", но тоже участвовал в карательных операциях киевского режима в Донбассе. В ГУР много силовиков, разумеется, но значительная часть слитой в сеть базы данных – это люди, которые якобы нигде не служили и к разведке не имеют никакого отношения. По словам экспертов, именно таким образом выглядит сеть агентов, которую штатные ГУРовцы, некоторые из которых, кстати, помнят еще советскую школу разведки, создавали под руководством западных кураторов.

"С одной стороны, они имеют все-таки нашу общую русскую школу, еще с советского времени, а с другой – их многие годы натаскивали натовские инструкторы, американские, британские, израильские – самые разные специалисты натаскивали на организацию подобных сетей", – уверен политолог Юрий Кот. "Теперь ее можно просто забыть, похоронить, они могут идти заниматься чем угодно, но только не агентурной работой".

Получить базу данных, как сообщают сами хакеры, помогли изъяны в защите сетей Центрального управления ГУР на острове Рыбальский в Киеве. Дальше – анализ больших данных по характерным моделям поведения пользователей.

Выяснилось, что многие достаточно высокопоставленные украинские дипломаты, судя по этой базе, тоже разведчики ГУР: Андрей Ткачук – атташе по вопросам обороны в Австрии, Андрей Беленький – военно-морской атташе посольства Украины в Иране, Олег Гулак – военный атташе украинского посольства в Индии.

"Это большой сигнал государствам, где находятся эти представители, они постоянно собирают разведданные. Они передают их не только в Киев, но и в НАТО. Это уже не первый подобный слив. Раньше были, правда, СБУшники, а в этот раз – военная разведка. Это говорит о том, что система имеет бреши", – отмечает политолог, руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

По СБУ был крупный слив в начале лета, от той же группировки хакеров, и это тоже был медиавзрыв: в спецслужбе Украины, оказывается, и ЛГБТ, и поклонники свингер-вечеринок, наркоманы, уголовники – очень характерная кадровая база.

Посмотрим, что выяснится про разведчиков теперь уже, получается, бывших. Хакеры анонсировали подробный разбор тех, кто работает под прикрытием посольств.